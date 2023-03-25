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14:20, 25 марта 2023Мир

Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию на Украине

Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону ситуацию на Украине

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

По информации издания, Эрдоган поблагодарил президента России за позитивную позицию по продлению зерновой сделки и отметил, что Турция придает большое значение скорейшему завершению конфликта между Россией и Украиной путем переговоров.

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Кроме того, Эрдоган заверил Путина, что Турция и Россия могут сделать новые шаги на основе экономического сотрудничества, согласованного ранее в Сочи.

18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, Турцией и ООН, продлена на 60 дней. Ранее она отмечала, что в рамках соглашения эффективно выполняется только украинская часть сделки.

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Майя Пономаренко
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