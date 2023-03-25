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13:34, 25 марта 2023Спорт

Промоутер Усика обратился к Фьюри после отмены боя

Промоутер Усика Александр Красюк предложил Тайсону Фьюри подраться с Владимиром Кличко

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, обратился к британцу Тайсону Фьюри после отмены боя. Его слова приводит YouTube-канал Fighting On The Inside.

«Есть отличный вариант для Фьюри, чтобы восстановить репутацию. Он ведь до сих пор должен реванш Владимиру Кличко. Тайсон, ты ведь не боишься 47-летнего мужика? Давай же!» — предложил Красюк.

22 марта менеджер Усика Эгис Климас объявил об отмене поединка Усика и Фьюри. Боксеры должны были сразиться 29 апреля, переговоры о бое шли с осени 2022 года. «Неважно, насколько Усик пошел на компромисс, ему все равно выдвигали новые требования», — подчеркнул он.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Андрей Стрельцов
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