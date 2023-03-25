В Китае раскрыли причину банкротства крупного американского банка

Китайский экономист Чжу Мин объяснил банкротство SVB системным риском

Крах крупного американского банка Silicon Valley Bank (SVB) объясняется существованием серьезного системного риска, который оказывает влияние на финансовую систему США и всего мира. Такую причину банкротства финансовой компании, как передает РИА Новости, раскрыл заместитель директора Китайского центра международных экономических обменов Чжу Минь.

«Мы все были свидетелями банкротства Silicon Valley Bank пару недель назад. На мой взгляд, это связано с системным риском. Пусть сам по себе этот банк не является системно значимым и сам по себе крах этого банка не представляет собой систематического риска, но природа этого краха таковой является», — отметил экономист.

Он пояснил, что к числу ключевых причин банкротства SVB относятся неэффективное управление в банковском секторе и в самом вопросе управления рисками. Свою роль, по его мнению, сыграл и общий дисбаланс в структуре.

«Мы пережили самый продолжительный за 15 лет период смягчения денежно-кредитной политики и фискального стимулирования. Мы переживаем самый стремительный рост процентных ставок в истории — на 500 базисных пунктов за последние 12 месяцев. Думаю, что никто из тех, кто работает в финансовом секторе, ничего подобного раньше не видели. И у этого есть последствия», — заключил Минь.

Ранее стало известно, что ведущие банки США потеряли более сотни миллиардов долларов из-за кризиса. С начала марта рыночная капитализация шести крупнейших банков США — Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo — упала на 13 процентов.