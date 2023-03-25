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12:30, 25 марта 2023Спорт

Чемпиона «Формулы-1» оштрафовали на 953 тысячи долларов за оскорбления Хэмилтона

Чемпиона «Формулы-1» Пике оштрафовали на 953 тысячи долларов за оскорбления Хэмилтона

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике по решению бразильского суда выплатит штраф в размере 5 миллионов реалов (около 953 тысяч долларов). Об этом сообщает Reuters.

Спортсмена наказали за расистские и гомофобные комментарии в адрес семикратного чемпиона гоночной серии британца Льюиса Хэмилтона. Пике высказывался в интервью и подкастах.

Иск против бывшего гонщика подали четыре бразильские правозащитные группы, которые требовали оштрафовать Пике на 10 миллионов реалов. Суд частично удовлетворил их требования. 70-летний Пике ранее извинился перед британцем.

Хэмилтон — первый в истории гонщик «Формулы-1», одержавший 100 побед на этапах Гран-при. В нынешнем сезоне британец занимает пятое место в общем зачете.

Алексей Гусев
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