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19:49, 26 марта 2023Мир

Северная Македония передаст Украине вертолеты

Северная Македония передаст Украине 12 вертолетов Ми-24
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Северная Македония передаст в обратное пользование Украине 12 вертолетов Ми-24, купленных у Киева еще в 2001 году. Об этом в эфире телеканала Alsat заявила глава Минобороны страны Славянка Петровска.

Отмечается, что республика прекратила использовать вертолеты, произведенные в 1980-е годы, в 2015 году. «Они больше не предусмотрены при формировании нашей армии, в связи с нашей военной реформой они больше не будут составной частью армии и по этим причинам считаются ненужными», — сказала Петровска.

В августе 2022 года Северная Македония предоставила Украине самолеты и танки. Также республика передала Украине четыре штурмовика Су-25, купленные у Киева в 2001 году для борьбы с албанскими сепаратистами. Изначально самолеты, не летавшие с 2004 года, собирались продать.

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Виктория Кондратьева
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