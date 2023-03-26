В России рассказали о росте товарооборота с Белоруссией

Кабмин РФ: товарооборот России и Белоруссии вырос почти на треть

Товарооборот России и Белоруссии вырос почти на треть, до 3 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского кабинета министров.

«В январе 2023 года продолжился прирост товарооборота на 29,2 процентов к аналогичному периоду прошлого года — до 3 миллиардов долларов; российский экспорт составил 1,8 миллиарда долларов (рост на 31,6 процента), а импорт — 1,2 миллиарда долларов», — заявили в пресс-службе кабмина.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские предприятия начали поставки в Россию элементов критически важной электронной компонентной базы, перечень которой ранее был сформирован совместно с российской стороной.

Какие именно элементы отправляются в Россию, глава государства не уточнил, но рассказал о соглашении по созданию совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов. По словам Лукашенко, эти технологии позволят выполнять совместные опытно-конструкторские работы и снизить зависимость от импорта.