Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:04, 26 марта 2023Интернет и СМИ

В США предрекли скорое завершение СВО

Военный аналитик из США Белл предрек скорое завершение спецоперации на Украине

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Предстоящее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет шагом к скорому завершению специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью Sky News заявил американский военный аналитик Шон Белл.

По его мнению, в ходе наступления украинские солдаты быстро выдохнутся, а «западная военная поддержка хрупка». «Уже есть признаки того, что поставки умного вооружения в лучшем случае ограничены, а в худшем — подходят к концу», — предрек эксперт.

Он уточнил, что предстоящие боевые столкновения могут стать заключительной главой конфликта на Украине.

О планах провести ряд наступательных операций ранее заявлял глава сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. По его словам, Киев планирует воспользоваться якобы наступившей усталостью частей частной военной компании «Вагнер».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, сообщал о подготовке украинской стороной наступления в Запорожской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на утверждения о создании военного союза России и Китая
Густой туман в Москве попал на видео
В США предрекли скорое завершение СВО
Политолог назвал возвращение суверенитета России главной заслугой президента
Тарасова назвала дурой американскую фигуристку
В ДНР рассказали о десятках сдавшихся в плен бойцов ВСУ
Путин заявил о строительстве Западом подобия блока фашистской Германии и Японии
Названа основная цель визита главы МИД Германии в Грузию и Северную Македонию
Синоптики сообщили о рекордном за 75 лет количестве дождей
Раскрыты подробности захвата российскими военными завода в Артемовске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.