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05:11, 26 марта 2023Забота о себе

Российские врачи назвали семь причин отказаться от яблок

«74.RU»: российские врачи назвали семь причин, из-за которых нельзя есть яблоки

Фото: Unsplash.com

Российские врачи в беседе с изданием «74.RU» назвали семь причин, из-за которых нельзя есть яблоки.

«В сыром виде яблоки нежелательно есть людям с язвенной болезнью, особенно 12-перстной кишки. Так как содержащаяся в них кислота будет лишний раз раздражать слизистую», — отметила врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.

Специалисты советуют отказаться от этих фруктов также при индивидуальной непереносимости и аллергиях, повышенной чувствительности желудочно-кишечного тракта, гастрите, язвах, повышенной кислотности и некомпенсированном диабете.

При этом врачи напомнили, что яблоки являются полезным продуктом, они укрепляют сердечно-сосудистую систему и улучшают работу мозга, повышают гемоглобин и богаты витаминами. Чтобы снизить раздражающий эффект для слизистых, фрукт можно термически обработать, например, запечь.

Ранее нутрициолог Екатерина Новикова объяснила россиянам разницу между яблоками зеленого, красного и желтого цвета с точки зрения пользы для здоровья.

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Марина Совина
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