В Британии произошла утечка нефтесодержащей жидкости

The Telegraph: утечка нефтесодержащей жидкости произошла в гавани города Пул в Британии

Утечка нефтесодержащей жидкости произошла в гавани города Пул британского графства Дорсет. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на организацию Poole Harbour Commissionners (PHC).

Как стало известно, в воду попало приблизительно 200 баррелей пластовой жидкости. Сообщения о «большом количестве нефти» в воде получило и агентство по окружающей среде. Было объявлено о серьезном происшествии на трубопроводе, оператором которого является компания Perenco.

Местных жителей призвали не плавать в воде до особого распоряжения. «Каждый, кто контактировал с разливом, должен немедленно помыться водой с мылом», — сообщили в PHC. Там добавили, что проводят оценку ситуации.