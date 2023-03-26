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07:39, 26 марта 2023Россия

Минобороны России показало работу пушек «Гиацинт-Б» по позициям ВСУ

Минобороны РФ показало на видео работу пушек «Гиацинт-Б» по позициям ВСУ в зоне СВО
СюжетРакетные удары по Украине:

Telegram-канал Минобороны России

Министерство обороны России в своем Telegram-канале показало боевую работу расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отметили, что артиллеристы Западного военного округа наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) круглосуточно. На одном из направлений были уничтожены десятки опорных пунктов и транспортных развязок, по которым на передний край противнику перебрасывается техника и боеприпасы.

В Минобороны уточнили, что огневые позиции находятся на расстоянии около 20 километров, корректировка огня ведется при помощи беспилотников.

«Чаще всего работа ведется по укрепленным блиндажам, по технике, ангарам. Расстояние варьируется от 15 до 28 км. В данный момент мой расчет поразил несколько ангаров с боеприпасами», — рассказал командир орудия «Гиацинт-Б» с позывным «Малик».

Ранее сообщалось, что российские военные из группировки «Восток» уничтожили пять беспилотников, 120-миллимитровый миномет и гаубицу американского производства, которые использовали Вооруженные силы Украины.

Марина Совина
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