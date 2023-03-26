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20:14, 26 марта 2023Бывший СССР

На Украине ликвидировали воевавшего за чеченских боевиков военного

На Украине российскими военными ликвидирован воевавший за чеченских боевиков Каплуновский

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На Украине российскими военными ликвидирован воевавший за чеченских боевиков Станислав Каплуновский с позывным Живой и кличкой «СС». Об этом сообщает Telegram-канал военкоров «Русской весны».

По данным канала, Каплуновский был ветераном воевал в Чечне в составе УНА-УНСО (Украинская Национальная Ассамблея — Украинская Народная Самооборона, признана в России экстремистской и запрещена), а в 2014-2015 годах принимал участие в боях на Донбассе на стороне Киева. После начала конфликта между Россией и Украиной в 2022 году участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Артемовске (украинское название — Бахмут) ликвидировали боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) из элитного спецподразделения «Волки Да Винчи» Сергея Мирончикова. Он был уничтожен через неделю после ликвидации командира подразделения — одного из лидеров «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), комбата 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи.

Виктория Кондратьева
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