Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:39, 18 марта 2023Бывший СССР

Боевика элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» ликвидировали в Артемовске

Боевика ВСУ из элитного спецподразделения «Волки Да Винчи» ликвидировали в Артемовске

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

В Артемовске (украинское название — Бахмут) ликвидировали боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) из элитного спецподразделения «Волки Да Винчи» Сергея Мирончикова. Об этом сообщает RT.

Он был уничтожен через неделю после ликвидации командира подразделения — одного из лидеров «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), комбата 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи.

Отряд «Волков да Винчи» с начала спецоперации базировался в Донбассе. 20 февраля стало известно об уничтожении четырех бойцов подразделения российскими военными. «Волки да Винчи» под командованием Коцюбайло принимали участие в боях за Купянск Харьковской области осенью 2022 года и причастны к чисткам мирного населения, заподозренного в симпатиях к России.

Ранее американская газета New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что подразделение Коцюбайло содержит в городе Авдеевка домашнего волка. Дикое животное находилось в клетке возле офиса командира. «Командир Дмитрий Коцюбайло — боевой псевдоним Да Винчи — шутит, что бойцы кормят его костями русскоязычных детей», — сказано в статье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
МИД ответил на отказ допустить Россию к расследованию по «Северным потокам»
ЧВК «Вагнер» рассказала о применении модернизированных танков в Артемовске
Боевика элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» ликвидировали в Артемовске
Платежную систему «Мир» собрались запустить в Иране
В Турции анонсировали шаги по нормализации дипотношений с Египтом
Полицейские возобновили штурм резиденции бывшего премьера Пакистана
Доктор Мясников назвал основные отличия рыбьего жира от рыбного
Фитнес-эксперт дал советы по избавлению от боли в мышцах после тренировок
Путин подписал закон об упрощении покупок на иностранных сайтах
В России рассказали о сложностях подхода Су-27 к MQ-9
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.