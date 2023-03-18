Боевика элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» ликвидировали в Артемовске

Боевика ВСУ из элитного спецподразделения «Волки Да Винчи» ликвидировали в Артемовске

В Артемовске (украинское название — Бахмут) ликвидировали боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) из элитного спецподразделения «Волки Да Винчи» Сергея Мирончикова. Об этом сообщает RT.

Он был уничтожен через неделю после ликвидации командира подразделения — одного из лидеров «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), комбата 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи.

Отряд «Волков да Винчи» с начала спецоперации базировался в Донбассе. 20 февраля стало известно об уничтожении четырех бойцов подразделения российскими военными. «Волки да Винчи» под командованием Коцюбайло принимали участие в боях за Купянск Харьковской области осенью 2022 года и причастны к чисткам мирного населения, заподозренного в симпатиях к России.

Ранее американская газета New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что подразделение Коцюбайло содержит в городе Авдеевка домашнего волка. Дикое животное находилось в клетке возле офиса командира. «Командир Дмитрий Коцюбайло — боевой псевдоним Да Винчи — шутит, что бойцы кормят его костями русскоязычных детей», — сказано в статье.

