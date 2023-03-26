В Германии назвали цель США на Украине

Экс-глава СДПГ Лафонтен заявил, что США не согласны на мир на Украине, пока не ослабят РФ

Бывший глава Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен назвал цель США на Украине. По его словам, Вашингтон не согласится на мир, пока не ослабит Россию, передает издание Focus.

Политик заявил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в мире, на этом настаивал их министр обороны, которого экс-председатель СДПГ называет министром войны.

«США собираются сражаться до тех пор, пока Россия будет не в состоянии вести подобные боевые действия», — подчеркнул Лафонтен.

Он добавил, что ни одному государство не хочется, чтобы ему «приставили нож к горлу», поэтому недопустимо размещать ракеты на границе ядерной державы. Политик заключил, что Соединенные Штаты не должны делать с другими то, чего не хотели бы, чтобы делали с ними.

В ноябре прошлого года Лафонтен заявил, что конфликт на Украине начался в 2014 году после Евромайдана, и США с тех пор активно его подпитывают.

