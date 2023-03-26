Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:09, 26 марта 2023Мир

В Германии назвали цель США на Украине

Экс-глава СДПГ Лафонтен заявил, что США не согласны на мир на Украине, пока не ослабят РФ

Фото: Pixabay

Бывший глава Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен назвал цель США на Украине. По его словам, Вашингтон не согласится на мир, пока не ослабит Россию, передает издание Focus.

Политик заявил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в мире, на этом настаивал их министр обороны, которого экс-председатель СДПГ называет министром войны.

«США собираются сражаться до тех пор, пока Россия будет не в состоянии вести подобные боевые действия», — подчеркнул Лафонтен.

Он добавил, что ни одному государство не хочется, чтобы ему «приставили нож к горлу», поэтому недопустимо размещать ракеты на границе ядерной державы. Политик заключил, что Соединенные Штаты не должны делать с другими то, чего не хотели бы, чтобы делали с ними.

В ноябре прошлого года Лафонтен заявил, что конфликт на Украине начался в 2014 году после Евромайдана, и США с тех пор активно его подпитывают.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Авдеевки призвали жителей покинуть город
В США связали проблемы банковской системы с приближением страны к рецессии
Глава пиар-службы знаменитого повара отказалась от работы на Кейт Миддлтон
Боец из ДНР рассказал о захвате в одиночку опорного пункта ВСУ под Угледаром
Подозреваемого в атаке в Брянской области актера Канахина объявили в розыск
Число поврежденных домов из-за взрыва беспилотника под Тулой выросло
Названы самые «панковские» республики Советского Союза
Размещение ядерного оружия России в Белоруссии назвали предупреждением Западу
Макрона упрекнули в безразличии к проблемам французов
Американский ветеран заявил о воюющих на стороне ВСУ солдатах НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.