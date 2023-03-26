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16:09, 26 марта 2023Бывший СССР

ВСУ возведут несработавшую в 1944 году немецкую ловушку

Глава района Барбашо: ВСУ строят укрепления по реке Ингулец как немцы в 1944 году

Фото: Alex Babenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) построят укрепления под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец по примеру немецкой армии в 1944 году. Об этом заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашо, его слова передает РИА Новости.

«Также возводятся долговременные сооружения в Павловке, Евгеновке, Иванокепено. Нам известно о том, что ведутся строительные работы и готовится долговременный оборонительный рубеж», — рассказал он.

По словам Барбашо, украинское командование намеревается выманить российские войска и встретить их на высоком правом берегу реки Ингулец — так же, как немецкая армия планировала в марте 1944 года. Он напомнил, что тогда Березнеговато-Снигиревская операция закончилась тем, что немецкие войска были окружены и разгромлены Красной армией.

«Также проводятся хаотичные перемещения личного состава между селами, с целью создать ложное впечатление, дезинформировать нашу сторону. Перемещение техники прикрываются сиреной о воздушной тревоге, которая включается в Снигиревке четыре раза в день с целью скрыть гул техники», — отметил Барбашо.

Ранее российские саперы рассказали, что Вооруженные силы Украины идут на хитрости и ставят мины-ловушки. По словам заместителя командира сводного отряда инженерных войск с позывным Диктор, в настоящее время российские специалисты работают над разминированием противотанковых полей в районе Мариуполя. Он объяснил, что такие поля опасны не только для тяжелой техники, но и для саперов — рядом с противотанковыми минами установлено множество противопехотных.

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Варвара Кошечкина
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