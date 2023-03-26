В США сообщили о привлечении Пентагоном Кремниевой долины к разработке оружия

WSJ: Пентагон намерен привлечь стартапы Кремниевой долины к производству оружия

Министерство обороны США планирует привлекать стартапы Кремниевой долины для разработки новых технологий в военной сфере и созданию более гибкой сети поставщиков. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Стремление привлечь частный капитал появилось на фоне опасений, что американская оборонная промышленность может впасть в зависимость от нескольких крупных компаний из-за высокой консолидации, говорится в материале. Кроме того, США пытаются не отставать от военных достижений Китая.

Как рассказали бывшие и действующие чиновники Пентагона, Пекин продвинулся вперед в некоторых ключевых технологиях, начиная от небольших беспилотных летательных аппаратов и заканчивая гиперзвуковыми ракетами. В том числе это произошло благодаря использованию внешних государственно-частных фондов. По словам соучредителя Центра инноваций в области национальной безопасности «Гордиев узел» при Стэнфордском университете Стива Бланка, китайские инвестиции высокотехнологический сектор составляют более одного триллиона долларов. «Китай организован как Кремниевая долина», — заявил он, сравнив Пентагон с детройтским автопроизводителем.

Ранее главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пентагона Пол Фрейстлер заявил, что Китай опережает Россию по разработке гиперзвукового оружия, а также уже мог развернуть способное поражать военные цели США вооружение.