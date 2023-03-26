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07:51, 26 марта 2023Россия

Российские военные взяли под контроль завод в Артемовске

Российские военные взяли под контроль завод АЗОМ в Артемовске, который посещал Зеленский

Фото: Pavlo Pakhomenko / Globallookpress.com

Российские военные полностью взяли под контроль цеха «Артемовского завода обработки металлов» (АЗОМ) в Артемовске, который в декабре 2022 года посещал украинский президент Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

На данный момент вся территория предприятия находится под контролем бойцов группы «Вагнер». Как рассказали штурмовавшие завод военные, в цехах АЗОМ находятся несколько бомбоубежищ. В них военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли пережидать артиллерийские обстрелы и авиаудары. Как уточнили военные РФ, для ВСУ появление российских сил оказалось полностью неожиданным.

«Я скомандовал штурмовикам подойти ко мне, и мы вступили в бой. Скопление бойцов ВСУ ожидало атаки с другой стороны, где мои ребята ранее пытались зайти в цех», — подчеркнул командир штурмового взвода «Вагнера».

Ранее сообщалось, что между Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным возникли разногласия из-за Артемовска. Так, Залужный рекомендовал подумать об отступлении украинских сил из города «по тактическим соображениям» еще несколько недель назад.

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Марина Совина
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