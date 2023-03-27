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20:02, 27 марта 2023Силовые структуры

Африканец заступился за россиянку и стал участником массовой драки

В Ульяновске произошла массовая драка после того, как африканец заступился за россиянку

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Ульяновске четверо местных жителей подрались с восьмью африканскими студентами после того, как один из иностранцев заступился за россиянку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Африканец стал свидетелем конфликта между супругами и вступился за женщину, из-за чего ему назначили на вечер встречу для выяснения отношений. Оба участника конфликта с собой взяли приятелей. Товарищи ульяновца оказались ранее судимыми. В драке один из студентов получил тяжелые травмы — он выпал из окна второго этажа и сломал ребра, ноги, позвоночник и правую руку. Его доставили в нейрохирургическое отделение больницы. Участников потасовки задержали.

Ранее сообщалось, что в Москве мигранты устроили массовую драку с арматурами из-за времени посещения столовой.

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Илона Палей
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