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11:32, 27 марта 2023Бывший СССР

Названа получившая большинство мест в мажилисе Казахстана партия

Партия «Аманат» получила большинство мандатов в мажилисе Казахстана

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Крупнейшая в Казахстане партия «Аманат» получила большинство мандатов в новом составе мажилиса (нижней палаты парламента республики). Об этом на брифинге сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Константин Петров, передает РИА Новости.

По его словам, кандидаты от политсилы заняли 62 из 98 мест в мажилисе. Из них 40 были получены по итогам голосования по партийным спискам, остальные — в результате победы в одномандатных мажоритарных избирательных округах.

20 марта стало известно, что, по предварительным данным ЦИК Казахстана, лидером на выборах в мажилис стала партия «Аманат», набравшая 53,9 процента голосов избирателей. Всего по результатам выборов в нижнюю палату парламента республики проходят представители шести политсил.

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Георгий Нестеров
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