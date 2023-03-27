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14:09, 27 марта 2023Бывший СССР

Азербайджан во второй раз предложил встречу армянам Карабаха

Азербайджан предложил армянам Карабаха встретиться в Баку для обсуждения реинтеграции

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Азербайджанская сторона предложила армянской общественности Нагорного Карабаха во второй раз встретиться в Баку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Азербайджан призывает провести встречу для «обсуждения вопросов реинтеграции, а также реализации инфраструктурных проектов в Карабахе». Баку напоминает, что от прошлого предложения провести встречу армяне Карабаха отказались.

Первая встреча с армянской общиной Карабаха состоялась 1 марта 2023 года. В ходе встречи прошли предварительные обсуждения о реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана.

Ранее Ильхам Алиев назвал одной из главных задач страны восстановление территории Нагорного Карабаха и переселение туда тысяч бывших беженцев. По словам президента, руководство страны уже переселило более 400 бывших беженцев и планирует переселить «еще сотни тысяч».

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Алевтина Запольская
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