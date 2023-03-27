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16:45, 27 марта 2023Бывший СССР

Группа бойцов ВСУ попала в плен под Артемовском

В ДНР сообщили о взятии в плен под Артемовском шести бойцов ВСУ

Фото: Libkos / AP

Российские военные под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) взяли в плен группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в силовых ведомствах Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС.

Отмечается, что в плен попали шесть военнослужащих 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Как уточнил источник агентства, все сдавшиеся украинские военные добровольно сложили оружие.

Ранее издание The Sunday Times сообщало, что ВСУ в ходе боев за Артемовск теряют около 100-200 солдат ежедневно. Там также предположили, что потери украинской армии на артемовском направлении могут вынудить Киев принять решение оставить оборону населенного пункта.

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Алевтина Запольская
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