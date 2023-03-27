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13:32, 27 марта 2023Экономика

Крупнейшая криптовалютная биржа решила найти таланты в Грузии

Крупнейшая криптобиржа Binance откроет блокчейн-хаб в Грузии

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance решила открыть новый региональный хаб в Грузии. Об этом сообщили представители блокчейн-системы в корпоративном блоге.

Сейчас штат в Грузии насчитывает 25 человек, но к концу 2023 года в команде появятся еще «десятки рабочих мест». Биржа собирается найти новые таланты для блокчейн-сектора, продвигать образовательные инициативы и ускорить внедрение криптовалют в стране.

Перед открытием хаба Binance объявила о партнерстве с грузинским криптовалютным платежным шлюзом CityPay и подписала меморандумы о сотрудничестве с крупнейшими университетами страны. В ноябре 2022 года гендиректор Binance Чанпэн Чжао встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и локальным сообществом криптобизнесменов.

Bitcoin от TradingView

В середине февраля власти США запретили выпуск стейблкоина BinanceUSD, объяснив это тем, что эмитент не проводит оценку рисков и проверку пользователей. После этого пользователи Binance вывели с нее 916 миллионов долларов.

Ранее крупный отток капитала с биржи начался после того, как Binance приостановила ввод и вывод долларов. Компания не объяснила это решение, но отметила, что лишь 0,01 процента активных пользователей ежемесячно используют банковские переводы в долларах. В Binance пообещали возобновить обслуживание в американской валюте как можно скорее, но конкретных сроков не назвали.

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Вячеслав Агапов
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