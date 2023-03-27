Фермерское хозяйство в приграничном регионе России обстреляли со стороны Украины

Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле ВСУ фермерского хозяйства в селе Кистер

Фермерское хозяйство в селе Кистер Погарского района Брянской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Действия украинских националистов привели к гибели 20 голов дойного стада, имеются разрушения кровли коровников», — написал российский губернатор.

По его словам, никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

23 марта Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка в Трубчевском районе. Снаряд ВСУ упал близ административного здания, пострадал один человек.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Брянской области власти в феврале бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры приняты в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.