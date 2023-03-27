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13:58, 27 марта 2023Культура

Латвийский кукольный театр снял с репертуара спектакль про Чебурашку

Латвийский кукольный театр снял с репертуара спектакль про Чебурашку и крокодила Гену

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Латвийский кукольный театр снял с репертуара спектакль про Чебурашку и крокодила Гену. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Деньги за билеты, приобретенные зрителями, можно будет вернуть. Известно, что до конца сезона в учреждении будут показаны постановки на русском языке, однако с начала следующего сезона такие спектакли уберут из репертуара.

В марте также стало известно, что российский фильм «Чебурашка» вышел в прокат в Эстонии, несмотря на то, что у министерства культуры страны были сомнения на этот счет.

Ранее в театрах Москвы заметили всплеск посещаемости. В некоторых залах заполняемость достигает 100 процентов. Как сообщается, посещаемость театров сильно возросла с начала зимы.

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Анастасия Астахова
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