Латвийский кукольный театр снял с репертуара спектакль про Чебурашку и крокодила Гену

Латвийский кукольный театр снял с репертуара спектакль про Чебурашку и крокодила Гену. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Деньги за билеты, приобретенные зрителями, можно будет вернуть. Известно, что до конца сезона в учреждении будут показаны постановки на русском языке, однако с начала следующего сезона такие спектакли уберут из репертуара.

В марте также стало известно, что российский фильм «Чебурашка» вышел в прокат в Эстонии, несмотря на то, что у министерства культуры страны были сомнения на этот счет.

Ранее в театрах Москвы заметили всплеск посещаемости. В некоторых залах заполняемость достигает 100 процентов. Как сообщается, посещаемость театров сильно возросла с начала зимы.