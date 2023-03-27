Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:11, 27 марта 2023Мир

В Китае раскритиковали визит спикера Палаты депутатов Чехии на Тайвань

Посольство КНР: визит спикера Палаты депутатов Чехии на Тайвань нарушает связи с Китаем

Фото: Unsplash.com

Посольство Китая в Праге раскритиковало визит спикера Палаты депутатов Чехии Маркеты Пекаровой-Адамовой на Тайвань. Заявлении пресс-секретаря дипмиссии приводится на ее сайте.

В посольстве подчеркнули, что поездка, проходящая с субботы, нарушает связи с Пекином и наносит ущерб политическому фундаменту китайско-чешских отношений.

«Председатель Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова-Адамова настаивала на так называемом визите на Тайвань, чем серьезно нарушила обязательство Чехии уважать политику одного Китая», — говорится в заявлении дипмиссии КНР.

Ранее правительство Гондураса приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. После этого министр иностранных дел Китая Цинь Ган провел в Пекине переговоры с коллегой из Гондураса Эдуардо Энрике Рейной, в ходе которых они подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Боец из ДНР рассказал о захвате в одиночку опорного пункта ВСУ под Угледаром
Стало известно о возможной приостановке судебной реформы правительством Израиля
Нигерийский политик попытался нелегально пересадить дочери чужую почку
В Китае раскритиковали визит спикера Палаты депутатов Чехии на Тайвань
Протестующие прорвались к резиденции Нетаньяху в Иерусалиме
Россиянин в алкогольном опьянении выехал на встречную полосу и врезался в скорую
Москвичи вспомнили торговлю около Центрального рынка в центре столицы
Экс-премьер Израиля призвал отложить судебную реформу из-за протестов
42-летняя Жизель Бюндхен показала фигуру в купальнике на пляже
Литва захотела новых санкций против России из-за размещения оружия в Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.