В Китае раскритиковали визит спикера Палаты депутатов Чехии на Тайвань

Посольство КНР: визит спикера Палаты депутатов Чехии на Тайвань нарушает связи с Китаем

Посольство Китая в Праге раскритиковало визит спикера Палаты депутатов Чехии Маркеты Пекаровой-Адамовой на Тайвань. Заявлении пресс-секретаря дипмиссии приводится на ее сайте.

В посольстве подчеркнули, что поездка, проходящая с субботы, нарушает связи с Пекином и наносит ущерб политическому фундаменту китайско-чешских отношений.

«Председатель Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова-Адамова настаивала на так называемом визите на Тайвань, чем серьезно нарушила обязательство Чехии уважать политику одного Китая», — говорится в заявлении дипмиссии КНР.

Ранее правительство Гондураса приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. После этого министр иностранных дел Китая Цинь Ган провел в Пекине переговоры с коллегой из Гондураса Эдуардо Энрике Рейной, в ходе которых они подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами.