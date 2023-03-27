Пробежка невозмутимых оленей перед российским поездом попала на видео

В Якутии стадо северных оленей вышло на рельсы, преградив путь поезду, и попало на видео

В Якутии небольшое стадо северных оленей вышло на рельсы и преградило путь поезду. Видео из кабины машиниста опубликовало сообщество «Красноярск Live» в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах из российского региона группа животных неторопливо бежит перед поездом по пути его следования. Невозмутимые олени не сворачивают с железной дороги и не обращают внимания на сигналы, которые подают им люди. «Олени есть олени!» — комментирует происходящее машинист.

Добежав до моста через замерзшую реку, олени останавливаются. Помощник машиниста кричит на них, требуя дать дорогу, однако животные оставляют все его попытки безуспешными. Поезду удается продолжить путь лишь после того, как один из находившихся в локомотиве мужчин спускается и разгоняет стадо, держа в руках длинную палку. Оставшийся в кабине напарник смеется, наблюдая за происходящим.

Ранее в Норильске на видео сняли детеныша северного оленя, который вышел к людям в поисках пищи. На кадрах животное ест предложенную ему булочку, после чего требует добавки. Автор ролика утверждает, что утром того же дня он уже кормил этого олененка.