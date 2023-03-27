Названо направление развития российских дронов

Аналитик Сивков сообщил, что развитие российских БПЛА направлено на формирование роя

Концепция развития российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нацелена на создание дронов, которые будут формировать рой. Направление развития беспилотников назвал военный эксперт Константин Сивков в беседе с NEWS.ru.

«Наша концепция развития беспилотных летательных аппаратов на данный момент нацелена на создание большого количества малых и средних БПЛА, которые, в свою очередь, будут формировать рой. И все возможности для этого у нас есть», — сказал аналитик.

Он привел в пример тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник», который может работать с автоматизированным комплексом «Уран». По словам Сивкова, принято решение количественно и качественно развивать все виды разведывательных, ударных и других типов БПЛА. Эксперт добавил, что на решение этой задачи выделены значительные ресурсы.

Ранее в марте исполнительный директор конструкторского бюро (КБ) «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков сообщил, что предприятие разработало роботизированную платформу «Ежик» для уничтожения бронетехники.

В том же месяце глава компании-разработчика БПЛА «Реновации» Сергей Товкач рассказал о «большом движении» в разработке беспилотников.