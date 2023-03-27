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19:03, 27 марта 2023Наука и техника

Названо направление развития российских дронов

Аналитик Сивков сообщил, что развитие российских БПЛА направлено на формирование роя

Фото: РИА Новости

Концепция развития российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нацелена на создание дронов, которые будут формировать рой. Направление развития беспилотников назвал военный эксперт Константин Сивков в беседе с NEWS.ru.

«Наша концепция развития беспилотных летательных аппаратов на данный момент нацелена на создание большого количества малых и средних БПЛА, которые, в свою очередь, будут формировать рой. И все возможности для этого у нас есть», — сказал аналитик.

Он привел в пример тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник», который может работать с автоматизированным комплексом «Уран». По словам Сивкова, принято решение количественно и качественно развивать все виды разведывательных, ударных и других типов БПЛА. Эксперт добавил, что на решение этой задачи выделены значительные ресурсы.

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Ранее в марте исполнительный директор конструкторского бюро (КБ) «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков сообщил, что предприятие разработало роботизированную платформу «Ежик» для уничтожения бронетехники.

В том же месяце глава компании-разработчика БПЛА «Реновации» Сергей Товкач рассказал о «большом движении» в разработке беспилотников.

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Даниил Иринин
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