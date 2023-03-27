В Госдуме предложили направлять выплаты с западного кино в поддержку СВО

Депутат ГД Хамзаев предложил направлять выплаты с западных фильмов в фонд поддержки СВО

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил направлять выплаты с западных фильмов в фонд поддержки специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Западное кино ушло из России. Давным-давно пора было сделать: все выплаты, которые кинотеатры раньше направляли всевозможным западным правообладателям, направлять в фонд поддержки участников СВО», — подчеркнул депутат.

Хамзаев уточнил, что подобная мера принесет двойную пользу, кинотеатры смогут увеличить показы, а государство задаст вектор. По словам парламентария, это станет в прямом смысле поддержкой спецоперации западными санкциями.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пользователи из России должны получать доступ к западной музыке и фильмам с помощью пиратских ресурсов. Он также добавил, что раньше негативно относился к пиратской продукции, что объясняется его юридическим образованием. Однако политик изменил свое отношение, заявив, что сейчас относится к этому по принципу «что хотели, то и получили».

