Создан метод увеличения выживаемости после остановки сердца

Трансплантация митохондрий улучшила выживаемость после остановки сердца на 36 процентов

Американские ученые из Института медицинских исследований имени Файнштейна создали метод увеличения выживаемости после остановки сердца с помощью трансплантации митохондрий. Выводы работы опубликованы в журнале BMC Medicine.

Известно, что в случае остановки сердца наступает гипоксия или ишемия из-за прекращения доставки кислорода в мозг или другие органы. Уже спустя десять минут формируется серьезное повреждение головного мозга. Чем раньше происходит восстановление работы сердца, тем меньше последствий для здоровья пациента в будущем.

В новом эксперименте на мышах специалисты протестировали подход, направленный на уменьшение повреждений и сокращению вероятности смертельных исходов в результате остановки сердца на 36 процентов.

Метод заключается в пересаживании больному молодых донорских митохондрий — элементов клеток, которые вырабатывают АТФ — энергетические блоки. Для генерации АТФ необходим непрерывный доступ кислорода, который поступает из крови. Соответственно, когда кровь перестает перекачиваться остановленным сердцем, митохондрии больше не могут вырабатывать энергию, и вскоре клетка погибает. Наиболее подверженным органом в таком случае становится мозг.

С помощью подсаженных митохондрий родные митохондрии организма могут самостоятельно восстанавливаться посредством деления. Эту идею решили сначала проверить на клеточных культурах, а после успешного завершения эксперимента — на 33 крысах. Подопытным остановили сердца на десять минут, а затем реанимировали и подсадили разные виды митохондрий (свежие, замороженные).

При трансплантации свежих митохондрий 72-часовая выживаемость составила 91 процент по сравнению с 55 процентами в контрольной группе без подсадки митохондрий. Такие показатели ученые связывают с улучшением быстрого восстановления лактата, уровней глюкозы, мозговой микроциркуляции, неврологической функции и уменьшением повреждения легких.