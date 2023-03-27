Ивлеева высказалась об изменившей ее стране

Телеведущая Ивлеева рассказала, что поездка в Эквадор научила ее наслаждаться жизнью

Популярная российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что поездка в Эквадор научила ее наслаждаться жизнью. О путешествии, изменившем ее, она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Отвечая на вопрос о том, меняется ли мировоззрение в поездках за границу, Ивлеева указала на то, что, находясь несколько лет назад в Эквадоре, явно ощутила вкус к жизни. «Думаю: ***, Настюха, ты счастливица, смакуй каждую секунду! И вот до сих пор живу по этому гениальному правилу! Особенно когда оказываюсь в удивительных и очень отдаленных уголках планеты», — написала телеведущая.

Она также подчеркнула, что подобное мировоззрение вряд ли сформировалось бы у нее без путешествий.

Ранее Ивлеева рассказала, что ее коллегу по программе «Тревел Баттл» Романа Каграманова ограбили. По ее словам, это произошло, когда они находились в Намибии, куда приехали для съемок нового выпуска шоу.