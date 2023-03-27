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12:41, 27 марта 2023Культура

Режиссер сериала про «Короля и Шута» ответил на критику вдовы Горшка

Режиссер сериала про «Короля и Шута» ответил на критику вдовы Михаила Горшка Горшенева

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Режиссер сериала про «Короля и Шута» Рустам Мосафир ответил на критику вдовы лидера группы Михаила Горшка Горшенева Ольги. Его слова приводит KP.RU.

Мосафир выразил несогласие со словами Горшеневой. «Если зритель видит недалеко персонажа, возможно, он сам недалекий», — сказал режиссер. Он добавил, что музыкант получился очень разносторонним и глубоким. «Это драматичный и трогательный герой. А у нас все-таки кинопроизведение», — сказал Мосафир.

Кинематографист также отметил, что есть правда жизни, а есть правда кинематографическая, которая важнее: «Кино — это не в окно посмотреть». Мосафир добавил, что кино отражает внутреннюю правду. «И в нашем сериале внутренняя правда раскрыта на 100 процентов. Иного не дано», — заключил он.

Ранее вдова артиста Ольга Горшенева выступила с критикой сериала, посвященного деятельности коллектива и вышедшего на экраны в начале марта. По ее словам, образ супруга в киноленте не соответствует действительности — в ней будто бы специально гиперболизированы его слабости, акценты расставлены неверно, и герой в результате выглядит антогонистом.

Сериал о панк-группе «Король и Шут» вышел 2 марта. Одним из продюсеров проекта стал второй солист «Короля и Шута» Андрей Князев. Главную роль исполнил актер Константин Плотников. В первый день показа шоу «Король и Шут» установило рекорд на онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

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Варвара Кошечкина
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