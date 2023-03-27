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19:59, 27 марта 2023Бывший СССР

Зеленскому запретили брать шоколад у британского телеведущего

Команда Зеленского запретила ему брать шоколад у британского телеведущего Гриллса

Фото: Ukraine Presidents Office / Alamy Live News / Legion-media.ru

Команда президента Украины Владимира Зеленского запретила ему брать шоколад у британского телеведущего Эдварда Майкла Гриллса, беспокоясь, что украинского лидера могут отравить. Об этом сообщает Telegraph.

Ранее телеведущий и эксперт по выживанию Гриллс приехал на Украину для съемок документального фильма. Во время встречи с Зеленским он попытался «растопить лед» и предложил президенту кусочек шоколада.

Отмечается, что команде Зеленского это не понравилось. «Они отказали в предложении на случай, если 48-летний Гриллс попытается убить Зеленского», — сообщает издание.

Телеведущий заявил, что относится к этому с пониманием.

О визите Гриллса на Украину стало известно в ноябре 2022 года. Телеведущего-путешественника заметили на одной из украинских АЗС.

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Алевтина Запольская
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