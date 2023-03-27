Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:35, 27 марта 2023Наука и техника

Западные и российские дроны сравнили

Аналитик Литовкин сообщил, что российские дроны способны конкурировать с западными БПЛА

Фото: РИА Новости

Россия обладает рядом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая «Ланцет», «Куб» и «Орлан», которые способны конкурировать с дронами западного производства. Западные и российские беспилотники сравнил военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru.

«В принципе, Россия располагает неплохими вариантами БПЛА. Например, "Ланцет" с дальностью применения 40-50 километров, выступающий в роли дрона-камикадзе, достаточно эффективный аппарат. Или "Куб", спроектированный концерном "Калашников", тоже очень неплохо себя зарекомендовал», — сказал аналитик.

Также он выделил дрон «Орлан» с радиусом применения 250 километров, который может нести 60 килограммов полезной нагрузки. В состав вооружения беспилотника могут входить ракеты класса «воздух-воздух».

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Ранее в марте гендиректор Оптико-механического конструкторского бюро «Астрон» Владимир Попов рассказал о разработке комплекса дальней тепловизионной разведки с квадрокоптером БПЛА400Т.

В том же месяце РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что дроны-камикадзе «Ланцет» доработали с учетом опыта специальной военной операции. Аппарат получил новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении
Суд арестовал 37-летнего подозреваемого в убийстве пенсионерки и ее сына
Популярный российский блогер рассказал о проверках налоговой
Обнаружена партия наркотиков с портретами мафиози коза ностра
Названа стоимость нового дешевого смартфона Xiaomi в России
Раскрыта средняя стоимость «вторички» в Москве
Фильм «Ампир V» по книге Пелевина с Оксимироном в главной роли слили в сеть
Пьяный пассажир столичного метро упал на москвичку и сломал ей ребро
Россиянам назвали способы избежать обострения гастрита весной
Россиянин после словесной перепалки попытался расстрелять пятерых оппонентов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.