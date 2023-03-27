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00:34, 27 марта 2023Культура

Из книг Агаты Кристи убрали оскорбительные отрывки

Telegraph: из книг Агаты Кристи убрали оскорбительные отрывки

Фото: Reuters

Произведения английской писательницы Агаты Кристи отредактировали, убрав из текстов отрывки, которые могут задеть чувства тех или иных читателей. Об этом пишет Telegraph.

В частности, из романа «Карибская тайна» редакторы убрали отрывок, где персонаж ночью не увидел в кустах чернокожую девушку. В романе «Смерть на Ниле» (1937) исчез фрагмент высказывания миссис Аллертон про «отвратительные» глаза и носы группы местных детей. Также из оригинального выражения «его индийский характер» в сборнике «Последние дела Мисс Марпл и два рассказа» убрали слово «индийский».

Ранее интернет-пользователи раскритиковали сериал «Ведьмак» из-за расового разнообразия актерского состава. Поклонники творчества Анжея Сапковского, по серии книг которого был снят «Ведьмак», посчитали, что создатели телешоу «"изнасиловали" оригинальный сюжет польской фэнтези своей толерантностью», «нарушили всю геополитику мира и потеряли логику книги» из-за появления в кадре темнокожих актеров в роли эльфов и дриад.

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Марина Совина
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Из книг Агаты Кристи убрали оскорбительные отрывки
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