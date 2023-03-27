Родителям назвали незаметные детям способы заниматься сексом

Пользователи Reddit посоветовали родителям заниматься сексом утром, пока дети спят

Пользователи форума Reddit назвали родителям маленьких детей способы заниматься сексом и оставаться при этом незамеченными. Свои варианты они предложили в разделе AskReddit.

Авторы многих комментариев посоветовали устраивать эротические игр, пока дети спят — например, утром или поздно вечером.

Утренний секс. Дети спят, вы оба расслаблены, отдохнули. После можно отправиться в утренний душ regular6drunk7 пользователь Reddit

Вряд ли у вас дети не спят по 24 часа. Придумайте что-нибудь

AcceptableMinute9999 пользователь Reddit

Заглушать звуки секса, которые могут услышать дети, на Reddit советуют посторонними шумами.

Громкая музыка. Включенный вентилятор. Просто уйдите для секса в шумное место Hereiamforuandi пользователь Reddit

Наконец, немало авторов комментариев предлагают увлечь ребенка телевизором, позволив ему смотреть любимые передачи дольше обычного.

Слышали об ужасных родителях, у которых нянькой работает телек? Этому есть не одна причина PumpkinOnTheHill пользователь Reddit

Ранее пользовательницы форума Reddit перечислили части мужского тела, которые сводят их с ума. Во многих комментариях женщины признались, что их возбуждают различные части рук мужчины — кисти, предплечья, плечи.