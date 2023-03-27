Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:13, 27 марта 2023Забота о себе

Родителям назвали незаметные детям способы заниматься сексом

Пользователи Reddit посоветовали родителям заниматься сексом утром, пока дети спят

Фото: Unsplash

Пользователи форума Reddit назвали родителям маленьких детей способы заниматься сексом и оставаться при этом незамеченными. Свои варианты они предложили в разделе AskReddit.

Авторы многих комментариев посоветовали устраивать эротические игр, пока дети спят — например, утром или поздно вечером.

Утренний секс. Дети спят, вы оба расслаблены, отдохнули. После можно отправиться в утренний душ

regular6drunk7пользователь Reddit

Вряд ли у вас дети не спят по 24 часа. Придумайте что-нибудь

AcceptableMinute9999пользователь Reddit

Заглушать звуки секса, которые могут услышать дети, на Reddit советуют посторонними шумами.

Громкая музыка. Включенный вентилятор. Просто уйдите для секса в шумное место

Hereiamforuandiпользователь Reddit
Материалы по теме:
Как говорить с ребенком о сексе и порно, если он неожиданно спросил об этом? Отвечают психологи и сексологи
Как говорить с ребенком о сексе и порно, если он неожиданно спросил об этом?Отвечают психологи и сексологи
13 мая 2022
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания» Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания»Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
29 апреля 2022

Наконец, немало авторов комментариев предлагают увлечь ребенка телевизором, позволив ему смотреть любимые передачи дольше обычного.

Слышали об ужасных родителях, у которых нянькой работает телек? Этому есть не одна причина

PumpkinOnTheHillпользователь Reddit

Ранее пользовательницы форума Reddit перечислили части мужского тела, которые сводят их с ума. Во многих комментариях женщины признались, что их возбуждают различные части рук мужчины — кисти, предплечья, плечи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Названа причина успехов российских штурмовых групп под Авдеевкой
Командир расчета «Урагана» назвал число поражаемых целей за день
В Белом доме высказались о массовых протестах в Изриале
Родителям назвали незаметные детям способы заниматься сексом
Учительница попала под суд за домогательства к трудному подростку
Полянский заявил о бесчеловечном обращении украинских военных с пленными
Французский политик назвал антироссийские санкции нескончаемой шуткой
В МИД допустили возможность потребовать компенсацию за подрыв «Северных потоков»
Срок гарантийного ремонта гаджетов увеличат в пять раз
В Госдуме предложили направлять выплаты с западного кино в поддержку СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.