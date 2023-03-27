Патрушев обвинил НАТО в обеспечении Киева разведданными с дронов и спутников

Патрушев заявил, что НАТО предоставляет Киеву разведданные с беспилотников и спутников

Страны НАТО обеспечивают Украину разведданными, полученными с помощью спутников и беспилотников. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«[Страны НАТО] направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведданными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов. Натовские инструкторы и советники обучают украинских военных, а наемники воюют в составе неонацистских батальонов», — обвинил военно-политический блок Патрушев.

Секретарь Совбеза назвал НАТО стороной конфликта, подчеркнув, что Североатлантический альянс сделал из Украины «один большой военный лагерь». По его словам, западные страны не хотят прекращать происходящее на Украине, пока Россия не будет побеждена и «расчленена».

Ранее Патрушев заявлял, что Запад мечтает развалить Россию, а потери украинской стороны в конфликте его не волнуют. По его мнению, западные страны сознательно вводили лидеров России в заблуждение, рассуждая о партнерстве с Москвой.