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15:36, 27 марта 2023Моя странаПартнерский материал

В аптеках Челябинска начнется сбор блистеров от таблеток для переработки

В аптеках Челябинска появятся пункты сбора пустых блистеров от таблеток для переработки

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В аптеках Челябинска начнут принимать пустые блистеры от таблеток для последующей переработки. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Вице-губернатор региона Ирина Гехт в ходе встречи с руководителем экологического движения «Разделяйка» Дмитрием Закарлюкиным приняла решение внедрить пункты сбора в нескольких филиалах Областного аптечного склада. По ее словам, если жители поддержат инициативу, то вскоре к акции подключатся и другие филиалы. Затем к ним также смогут присоединиться и частные сети.

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«Например, из блистеров от таблеток получаются отличные подоконники, а из разных видов пластика — предметы мебели, ничем не уступающие товарам ушедшего из России шведского производителя», — подчеркнула Гехт. Известно, что обслуживать появившиеся корзины для мусора будут представители «Разделяйки».

В октябре 2022 года появилась информация о том, что в Кабардино-Балкарии разместят пункты раздельного сбора мусора. Организатором мероприятий выступила член общественной экологической организации «Экогармония» Зарина Джиоева. Жители и гости республики смогут отправить на переработку макулатуру, пластик, алюминиевые банки, а также картонную упаковку, журналы, исписанные блокноты и другой мусор.

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Майя Пономаренко
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