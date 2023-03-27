В аптеках Челябинска начнется сбор блистеров от таблеток для переработки

В аптеках Челябинска появятся пункты сбора пустых блистеров от таблеток для переработки

В аптеках Челябинска начнут принимать пустые блистеры от таблеток для последующей переработки. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Вице-губернатор региона Ирина Гехт в ходе встречи с руководителем экологического движения «Разделяйка» Дмитрием Закарлюкиным приняла решение внедрить пункты сбора в нескольких филиалах Областного аптечного склада. По ее словам, если жители поддержат инициативу, то вскоре к акции подключатся и другие филиалы. Затем к ним также смогут присоединиться и частные сети.

«Например, из блистеров от таблеток получаются отличные подоконники, а из разных видов пластика — предметы мебели, ничем не уступающие товарам ушедшего из России шведского производителя», — подчеркнула Гехт. Известно, что обслуживать появившиеся корзины для мусора будут представители «Разделяйки».

В октябре 2022 года появилась информация о том, что в Кабардино-Балкарии разместят пункты раздельного сбора мусора. Организатором мероприятий выступила член общественной экологической организации «Экогармония» Зарина Джиоева. Жители и гости республики смогут отправить на переработку макулатуру, пластик, алюминиевые банки, а также картонную упаковку, журналы, исписанные блокноты и другой мусор.