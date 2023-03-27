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07:12, 27 марта 2023Россия

Назван срок возведения объектов базирования носителей «Посейдонов» на Камчатке

ТАСС: объекты базирования носителей «Посейдонов» на Камчатке построят в 2024 году

Фото: Игорь Руссак / Reuters

Строительство объектов береговой инфраструктуры в новом пункте базирования атомных подводных лодок (АПЛ) специального назначения «Белгород» и «Хабаровск», которые станут носителями ядерных торпед «Посейдон», будет завершено в начале 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому оборонному ведомству.

Собеседник агентства добавил, что в формируемую новую дивизию в составе Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) войдут не только вышеуказанные АПЛ, «но и другие субмарины» стратегического сдерживания.

В январе сообщалось, что первый боекомплект «Посейдонов» уже изготовлен, включая ядерную энергетическую установку. В ближайшее время их установят на «Белгород».

Завод «Севмаш», построивший мощнейшую в мире подводную лодку «Белгород», передал ее флоту 8 июля 2022 года. Таким образом российский флот получил первый штатный носитель ядерных торпед, считающихся «оружием Судного дня». Целями этой субмарины могут оказаться «практически все» районы восточного побережья Соединенных Штатов.

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Марина Совина
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