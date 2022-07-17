СМИ сообщили о вводе Россией в строй мощнейшей в мире подводной лодки

JB Press: ВМФ России получил мощнейшую в мире подводную лодку К-329 «Белгород»

На прошлой неделе Военно-морской флот (ВМФ) России получил мощнейшую в мире подводную лодку. Об этом пишет JB Press.

Издание отмечает, что К-329 «Белгород» проекта 09852 способна нести шесть межконтинентальных ядерных торпед «Посейдон». При этом подлодка считается исследовательской субмариной, поскольку оснащена малыми глубоководными аппаратами и обитаемой спецподлодкой АС-31 «Лошарик».

Ранее в публикации The Drive отметили, что К-329 «Белгород» позволит Военно-морскому флоту России доминировать в Арктике. АПЛ даст возможность перерезать подводные кабели или устанавливать на них средства сбора данных. «ВМФ России наконец-то ввел в строй одно из своих самых универсальных и пугающих вооружений», — заключили авторы материала.

Завод «Севмаш», построивший «Белгород», передал ее ВМФ 8 июля. Таким образом российский флот получил первый штатный носитель ядерных торпед, считающихся «оружием Судного дня». Целями этой субмарины могут оказаться «практически все» районы восточного побережья Соединенных Штатов.