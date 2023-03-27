Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:34, 27 марта 2023Забота о себе

Стоматолог перечислил портящие зубы ошибки

Стоматолог Самир Патель: привычка чистить зубы после завтрака разрушает эмаль

Фото: Elena Mozhvilo / Unsplash

Британский стоматолог Самир Патель перечислил опасные ошибки при уходе за зубами. Его цитирует издание Daily Mail.

Врач назвал ошибочным убеждение, что зубы нужно чистить после завтрака. Он объяснил, что за ночь во рту скапливается много бактерий, для которых кофе, сок и остатки еды становятся питательной средой. Выработанная ими кислота разъедает и разрушает эмаль. Если в этот момент почистить зубы, ситуация только усугубится, так как щетка может соскрести размягченную эмаль, и кислота попадет на зуб, разрушая его. Для сохранения эмали и здоровья зубов стоматолог рекомендовал чистить зубы сразу после пробуждения.

Материалы по теме:
Секс по-славянски и шарик из навоза. Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
Секс по-славянски и шарик из навоза.Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
27 июля 2022
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Еще одна портящая зубы привычка — не чистить их перед сном. По словам Пателя, вечерний уход крайне важен для здоровья зубов. Если вечером не счистить остатки скопившейся за день пищи, то ночью они затвердеют и убрать их будет непросто.

Помимо этого, Патель призвал ежедневно пользоваться зубной нитью и не использовать зубы вместо ножниц, плоскогубцев или штопора.

Ранее врач превентивной медицины, терапевт, нутрициолог клиники Biogena Валерия Галкина назвала методы борьбы с неприятным запахом изо рта. По ее словам, его вызывают некоторые болезни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР объяснили переброску элитных частей ВСУ под Артемовск
Трупы двух мужчин обнаружили в столичном хостеле
Стоматолог перечислил портящие зубы ошибки
Названа получившая большинство мест в мажилисе Казахстана партия
Россиянка подверглась домогательству в Индии и чудом осталась в живых
Под Петербургом мужчина решил выгулять собаку и нашел обглоданное тело
Стало известно о самоубийстве Героя России подполковника Лисицкого
Авербух рассказал об улучшении состояния Костомарова
Дело лидера группы «Ногу свело!» Покровского о дискредитации ВС РФ прекращено
Назван способ для «Газпрома» получить компенсацию за взрыв на «Северных потоках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.