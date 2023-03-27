Стоматолог перечислил портящие зубы ошибки

Стоматолог Самир Патель: привычка чистить зубы после завтрака разрушает эмаль

Британский стоматолог Самир Патель перечислил опасные ошибки при уходе за зубами. Его цитирует издание Daily Mail.

Врач назвал ошибочным убеждение, что зубы нужно чистить после завтрака. Он объяснил, что за ночь во рту скапливается много бактерий, для которых кофе, сок и остатки еды становятся питательной средой. Выработанная ими кислота разъедает и разрушает эмаль. Если в этот момент почистить зубы, ситуация только усугубится, так как щетка может соскрести размягченную эмаль, и кислота попадет на зуб, разрушая его. Для сохранения эмали и здоровья зубов стоматолог рекомендовал чистить зубы сразу после пробуждения.

Еще одна портящая зубы привычка — не чистить их перед сном. По словам Пателя, вечерний уход крайне важен для здоровья зубов. Если вечером не счистить остатки скопившейся за день пищи, то ночью они затвердеют и убрать их будет непросто.

Помимо этого, Патель призвал ежедневно пользоваться зубной нитью и не использовать зубы вместо ножниц, плоскогубцев или штопора.

Ранее врач превентивной медицины, терапевт, нутрициолог клиники Biogena Валерия Галкина назвала методы борьбы с неприятным запахом изо рта. По ее словам, его вызывают некоторые болезни.