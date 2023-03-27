Вирусное фото папы римского в стильном пуховике оказалось фейком

Вирусное фото папы римского Франциска в стильном пуховике создала нейросеть

Вирусное фото папы римского Франциска в стильном пуховике оказалось фейком. Соответствующий материал приводит Forbes.

Отмечается, что снимок главы Ватикана в традиционном головном уборе — пилеолусе — и объемной белой куртке с капюшоном, поверх который был надет крест, изначально появилось на портале Reddit. Затем кадр начал распространятся в Twitter, где многие пользователи, в том числе известные личности, поверили в его достоверность. Так, среди них — модель и телеведущая Крисси Тейген. «Я решила, что пуховик папы настоящий, ни на секунду не задумавшись. Я не выживу в мире технологий будущего», — заявила она. В свою очередь, блогер Ян Майлз Чеонг назвал папу иконой моды. В то же время профессор Джорджтаунского университета, политолог Дон Мойнихан поинтересовался, как будет называться бренд понтифика.

Впоследствии стало известно, что данное фото было создано с помощью нейросети Midjourney. Юзеры обратили внимание на странную форму руки главы Римско-католической церкви, при создании которой у искусственного интеллекта возникли трудности.

В декабре 2022 года американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер поделилась снимком в новом пуховике и стала мемом в сети. Звезда реалити-шоу опубликовала фотографию, на которой позирует на фоне заснеженного леса в укороченном кожаном бомбере цвета хаки люксового бренда Loewe за 7750 долларов (500 тысяч рублей).