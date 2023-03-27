Брат Нурмагомедова захотел провести бой с победившим Яна грузинским бойцом

Умар Нурмагомедов попросил UFC организовать ему бой с победившим Яна грузином Двалишвили

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов в Twitter обратился с просьбой к Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC).

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова попросил главу UFC Дэйну Уайта организовать ему бой с грузином Мерабом Двалишвили. «Сейчас у него травма, и я желаю ему скорейшего выздоровления, но жду возможности разделить с ним клетку в июне или июле», — добавил он.

12 марта Двалишвили одержал победу над россиянином Петром Яном единогласным решением судей. Поединок прошел в рамках турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Всего в профессиональной карьере Нурмагомедов провел 16 поединков, не потерпев в них ни одного поражения. В UFC он провел четыре боя.