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11:59, 27 марта 2023Экономика

Спровоцировавший падение Credit Suisse саудовский чиновник ушел в отставку

Глава нацбанка Саудовской Аравии аль-Худаири ушел в отставку после падения Credit Suisse

Фото: Lian Yi / Globallookpress.com

Председатель национального банка Саудовской Аравии Аммар аль-Худаири ушел в отставку после того, как две недели назад его слова о перспективах швейцарского банка Credit Suisse спровоцировали резкое падение стоимости акций кредитной организации и ее дальнейшее поглощение банком UBS, сообщает Bloomberg.

Место аль-Худаири займет главный исполнительный директор регулятора Саид Мохаммед аль-Гамди. По его словам, отставка чиновника, возглавившего нацбанк в 2021 году после слияния двух структур, связана с личными причинами.

Credit Suisse заявил о существенных недостатках в своих финансовых отчетах 13 марта, на фоне разворачивавшегося банковского кризиса в США. Комментируя эту информацию, аль-Худаири подчеркнул, что нацбанк Саудовской Аравии, крупнейший инвестор Credit Suisse, откажется от дальнейших вложений в банк.

Сразу после этого акции финансовой организации рухнули на 30 процентов. По оценкам на начало прошлой недели, королевство потеряло на своих вложениях более миллиарда долларов.

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В общей сложности держатели рискованных облигаций Credit Suisse понесли убыток в 17,3 миллиарда долларов. Это крупнейшие в истории потери для держателей ценных бумаг. Предыдущий рекорд, установленный в 2017 году испанским кредитором Banco Popular SA, был перекрыт более чем в десять раз.

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Платон Щукин
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