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14:56, 27 марта 2023Среда обитания

Активисты заблокировали центр европейского города

APA: экоактивисты заблокировали центр Вены в знак протеста против газовой конференции

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Несколько десятков экоактивистов заблокировали центр Вены, чтобы выразить свой протест против Европейской газовой конференции (EGC). Об этом сообщает APA.

Акция прошла на пересечении улиц Йоханнесгассе и Кантгассе. Протестующие сели на проезжей части, перекрыли движение и развернули плакаты с надписями «Последняя газовая зима» и «Газ — это колониализм». Власти рекомендовали жителям города передвигаться на метро и заранее проверять, какие улицы заблокированы.

В результате протестов были ранены двое полицейских. Правоохранительным органам пришлось применять перцовые баллончики, чтобы разогнать протестующих.

Ранее активисты экологического движения Extinction Rebellion заблокировали автомагистраль A12 в нидерландской Гааге. Протестующие потребовали у местных властей прекратить субсидировать компании, которые работают на ископаемом топливе.

Нина Ташевская
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