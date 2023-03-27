Активисты заблокировали центр европейского города

APA: экоактивисты заблокировали центр Вены в знак протеста против газовой конференции

Несколько десятков экоактивистов заблокировали центр Вены, чтобы выразить свой протест против Европейской газовой конференции (EGC). Об этом сообщает APA.

Акция прошла на пересечении улиц Йоханнесгассе и Кантгассе. Протестующие сели на проезжей части, перекрыли движение и развернули плакаты с надписями «Последняя газовая зима» и «Газ — это колониализм». Власти рекомендовали жителям города передвигаться на метро и заранее проверять, какие улицы заблокированы.

В результате протестов были ранены двое полицейских. Правоохранительным органам пришлось применять перцовые баллончики, чтобы разогнать протестующих.

Ранее активисты экологического движения Extinction Rebellion заблокировали автомагистраль A12 в нидерландской Гааге. Протестующие потребовали у местных властей прекратить субсидировать компании, которые работают на ископаемом топливе.