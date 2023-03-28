Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:33, 28 марта 2023Мир

Небензя заявил о возросшей угрозе терроризма в Африке из-за ряда операций Запада

Постпред РФ при ООН Небензя: угроза терроризма в Африке возросла из-за операций Запада
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совбеза всемирной организации по теме борьбы с терроризмом отметил, что африканские страны вправе сами выбирать тех, с кем они хотят сотрудничать, а также указал на возросшую угрозу в регионе в связи с рядом операций западных государств, сообщает ТАСС.

«Мы все помним, что на фоне некоторых операций западных стран в Африке, направленных якобы на борьбу с терроризмом, террористическая угроза в Западной Африке и Сахеле лишь продолжала расти», — заявил дипломат.

По его словам, нужно уделять больше внимания выявлению и искоренению причин возникновения терроризма. Небензя добавил, что в этом вопросе не все сводится к проблемам социально-экономического характера и коррупции, напомнив, что ситуация с терроризмом в Сахеле значительно ухудшилась после военного вмешательства Запада в дела Ливии, последствия которого затронули весь регион.

Ранее спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума предложил создать совместный банк России и Африки с открытием филиала в его стране. По словам политика, организация облегчила бы банковские операции и упростила бы для Москвы финансирование проектов развития Буркина-Фасо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Разгром колонны ВСУ бойцами ЧВК «Вагнер» под Артемовском попал на видео
Канада выделит Украине 1,8 миллиарда долларов кредита по линии МВФ
В «Росэнергоатоме» рассказали о планируемом визите гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС
В ЛНР сочли маскхалаты ВСУ неспособными скрыть их от российских тепловизоров
В Британии оценили состояние банковской системы на фоне кризиса
Британский принц обвинил королевскую семью в утаивании прослушки его телефона
Небензя заявил о возросшей угрозе терроризма в Африке из-за ряда операций Запада
Херш обвинил Шольца в застопоривании расследования по «Северным потокам»
Херш объяснил интерес Байдена к Украине
Стало известно о сбитом из-за российских дронов истребителе Су-27 ВВС Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.