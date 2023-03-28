Небензя заявил о возросшей угрозе терроризма в Африке из-за ряда операций Запада

Постпред РФ при ООН Небензя: угроза терроризма в Африке возросла из-за операций Запада

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совбеза всемирной организации по теме борьбы с терроризмом отметил, что африканские страны вправе сами выбирать тех, с кем они хотят сотрудничать, а также указал на возросшую угрозу в регионе в связи с рядом операций западных государств, сообщает ТАСС.

«Мы все помним, что на фоне некоторых операций западных стран в Африке, направленных якобы на борьбу с терроризмом, террористическая угроза в Западной Африке и Сахеле лишь продолжала расти», — заявил дипломат.

По его словам, нужно уделять больше внимания выявлению и искоренению причин возникновения терроризма. Небензя добавил, что в этом вопросе не все сводится к проблемам социально-экономического характера и коррупции, напомнив, что ситуация с терроризмом в Сахеле значительно ухудшилась после военного вмешательства Запада в дела Ливии, последствия которого затронули весь регион.

Ранее спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума предложил создать совместный банк России и Африки с открытием филиала в его стране. По словам политика, организация облегчила бы банковские операции и упростила бы для Москвы финансирование проектов развития Буркина-Фасо.