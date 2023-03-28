Режиссер «Ампира V» попросил зрителей не смотреть слитую в сеть версию картины

Режиссер «Ампира V» Гинзбург попросил зрителей не смотреть слитую в сеть версию картины

Режиссер картины «Ампир V», снятой по роману российского писателя Виктора Пелевина, Виктор Гинзбург попросил зрителей не смотреть версию фильма, которую слили в сеть. Его слова цитирует издание «Подъем».

По словам Гинзбурга, выложенная в сеть копия является украденной черновой версией. «В ней отсутствует целый ряд ключевых сцен, это был такой промежуточный вариант. Поэтому мне как режиссеру, конечно, очень обидно, если наши зрители увидят незаконченный фильм. Лучше подождать», — сказал он.

Гинзбург также отметил, что если фильм не выйдет в прокат, то в сети будет опубликована завершенная версия картины, «которая длиннее и в которой есть эти сцены».

Ранее в интернете обнаружили старую версию фильма «Ампир V». Отмечалось, что съемочная команда выясняет, кто мог «слить» ленту в сеть.

Впервые об экранизации романа стало известно в 2011 году. В 2017 году в СМИ сообщалось, что одна из главных ролей досталась Мирону Федорову, более известному как Оксимирон (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Старт проката несколько раз переносили. В последний раз премьера фильма была запланирована на 31 марта 2022 года.