Глава МОК объяснил новые рекомендации по допуску российских спортсменов

Глава МОК Томас Бах заявил, что рекомендации по допуску россиян были приняты единогласно

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале организации, объяснил новые рекомендации по допуску российских спортсменов.

Бах заявил, что решение было принято единогласно по итогам долгих консультаций на основе Олимпийской хартии. Глава МОК подчеркнул, что хартия говорит о политической нейтральности, поэтому санкции в отношении государственных чиновников остаются в силе.

Ранее 28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших военные действия на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпийских играх 2024 года в Париже до сих пор не принято.