Азербайджанского депутата обстреляли из автомата у ворот его дома

Trend: в Баку депутата парламента Азербайджана Мустафу обстреляли из автомата, он выжил

Депутата парламента Азербайджана Фазиля Муставу обстреляли из автомата в бакинском поселке Забрат, он выжил и был госпитализирован. Об этом сообщает агентство Trend.

По его информации, неизвестные открыли огонь по парламентарию у ворот его собственного дома. Политик получил ранения в плечо и ногу.

На машине скорой помощи Мустафа был доставлен в Клинический медицинский центр, его жизни ничего не угрожает.

На место происшествия вызвана оперативная группа. Начаты оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица или лиц, совершивших покушение.

Ранее в Мариуполе было совершено покушение на начальника городской полиции Михаила Москвина. Автомобиль полицейского взорвался в нескольких метрах от Москвина. Он получил легкую контузию.

