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00:56, 28 марта 2023Наука и техника

Балтийский флот России усилят тральщиком-роботом

«Известия»: тральщик-робот «Лев Чернавин» передадут Балтийскому флоту России в апреле

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Балтийский флот в ближайшее время усилят новейшим тральщиком «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит». Его спустят на воду уже в апреле. Об этом во вторник, 28 марта, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

После достройки и прохождения всех испытаний, тральщик-робот поступит на вооружение Балтийского флота — там уже началась подготовка экипажа для этого новейшего охотника за минами. Собеседники издания рассказали, что ранее тральщик планировали передать Тихоокеанскому флоту, однако в итоге его решили направить на Балтику.

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Корабли проекта 12700 «Александрит» были разработаны центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». К середине 2020-х годов планируется построить 12 таких судов.

Как пишет газета, тральщики проекта 12700 «Александрит» оснащены «невидимым» для магнитных взрывателей боеприпасов корпусом из стеклопластика, системой «Диамант» для поиска и уничтожения мин. Устройство предназначено для обезвреживания заграждений в пределах 10 км и на глубине до 100 м. Благодаря пластиковому корпусу и малошумному двигателю на катера не реагируют морские мины, и они могут спокойно вести поиск с помощью гидроакустики и магнитомеров.

В конце февраля сообщалось, что сторожевой корабль «Неустрашимый» может быть передан Балтийскому флоту России после ремонта и модернизации с задержкой в один месяц. Источник в оборонно-промышленном комплексе говорил, что у корабля «то и дело возникают проблемы», поэтому его передача может быть перенесена «на месяц-другой».

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Марина Совина
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