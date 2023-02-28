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09:47, 28 февраля 2023Наука и техника

Отремонтированный «Неустрашимый» передадут Балтфлоту с задержкой

ТАСС: корабль «Неустрашимый» передадут Балтфлоту с задержкой в месяц

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Сторожевой корабль «Неустрашимый» может быть передан Балтийскому флоту России после ремонта и модернизации с задержкой в один месяц. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, у корабля «то и дело возникают проблемы», в частности, с турбиной, над устранением работают специалисты Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь». «Поэтому его передача может быть перенесена на месяц-другой», — сказал источник

Источник добавил, что ранее «Неустрашимый» планировалось вернуть в боевой состав Балтфлота в феврале.

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В декабре 2022 года в «Янтаре» сообщили, что «Неустрашимый» завершил испытания после модернизации.

В июле того же года корабль выполнил стрельбу зенитным ракетным комплексом «Кинжал» в ходе морских испытаний.

В апреле 2022-го на ПСЗ обещали, что «Неустрашимый» вернется в боевой состав Балтфлота в мае 2022-го.

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Иван Потапов
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