Байден проведет переговоры с премьером Израиля

Reuters: президент США Байден в ближайшие месяцы примет премьер-министра Израиля Нетаньяху

Президент США Джо Байден в ближайшие месяцы примет у себя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Reuters.

По словам посла США в Израиле Томаса Найдса, Нетаньяху в ходе своего официального визита посетит Вашингтнон, где проведет переговоры со своим американским коллегой.

«Я уверен, что они увидятся лично и довольно скоро», — заявил Найдс в интервью израильской газете The Times of Israel.

Ранее в Белом доме прокомментировали массовые протесты в Израиле. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что протесты против судебной реформы свидетельствуют о том, что властям страны необходимо начать искать компромисс.