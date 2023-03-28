Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:21, 28 марта 2023Мир

Байден проведет переговоры с премьером Израиля

Reuters: президент США Байден в ближайшие месяцы примет премьер-министра Израиля Нетаньяху

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ближайшие месяцы примет у себя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Reuters.

По словам посла США в Израиле Томаса Найдса, Нетаньяху в ходе своего официального визита посетит Вашингтнон, где проведет переговоры со своим американским коллегой.

«Я уверен, что они увидятся лично и довольно скоро», — заявил Найдс в интервью израильской газете The Times of Israel.

Ранее в Белом доме прокомментировали массовые протесты в Израиле. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что протесты против судебной реформы свидетельствуют о том, что властям страны необходимо начать искать компромисс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Частный самолет с туристами незаконно приземлился на озеро в российском регионе
В Новой Москве нашли обломки окрашенного в цвета флага Украины беспилотника
Баста выступил с концертом в переходе московского метро
Живший при Ельцине кот из Книги рекордов России умер
Отель в Санкт-Петербурге оштрафовали за дискриминацию инвалида-колясочника
Время суток связали с эффективностью лечения от рака
Водитель насмерть сбил российского ребенка с велосипедом и попал на видео
В России отметили готовность Украины вмешаться в ситуацию в Приднестровье
Мать Саакашвили посетовала на похудевшего сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.